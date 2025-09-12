Семьон Болдирев се размина с медал от световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Семьон Болдирев отпадна от световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия. В категория до 85 килограма българският представител загуби след технически нокаут във втория рунд срещу Тийгън Стот.

19-годишният Болдирев изпадна в нокдаун срещу англичанина три пъти във втората част и общо четири пъти в двубоя. Съдията на ринга прекъсна мача 2:46 минути след началото на втория рунд.

Двамата играха по-рано през тази година на четвъртфиналите на Световната купа в Астана, като тогава успехът отново беше за Стот.