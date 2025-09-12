Легендата Пини Гершон започна работа от Самоков

В почивния и празничен ден в понеделник, 8 септември, Пини Гершон,
заедно с изпълнителния директор на Българската федерация по баскетбол
Филип Виденов се качиха съвсем импровизирано и импулсивно до Самоков,
където посети лагера на "Славия". Именно на въпросната дата новият
директор „Развитие" към БФБ започна работа.
„Белите" са на подготовка в планинския град със 100 деца. Поканата дойде
от Людмил Хаджисотиров - консултант към Управителния съвет на "Славия",
който отговаря за спортно-техническите въпроси и за методиката на работа
на треньорите в клуба. За никого не е тайна, че Пини предрече на Удо, че
ще стане треньор още докато Хаджисотиров беше негов играч в националния
отбор и от тогава двамата поддържат контакт. Въпросната поканата към
Пини да посети лагера и да се види на място с треньорите също не е
изненада за никого.
Сред треньорите, с които Пини се срещна, бяха Юлиан Аладжов, Георги
Дамянов, Силвия Пеева и др.
„По-голямата част от школата е качена на лагер в Самоков. Говорим за
мъжка и женска част. В момента сме с предсезонна подготовка и Пини се
включи доста добре, избрал е най-стария софийски клуб като за начало на
този процес и на мисията. Имаше около 90 минути лекция, изпълнена с
доста практични неща за фундаментите на баскетбола – дрибъл, пас,
стрелба, защита, как да се структурират и правят в тренировките някои
детайли, както и доста неща, които са базирани на много години опит и не
можеш да прочетеш в книгите. Мисля, че беше много интересно за
треньорите, които да научат практични неща и да им се даде тази
информация доста синтезирана по най-добрия начин", разкри Хаджисотиров.
Припомняме, че легендарният израелец, извел "Макаби" (Тел Авив) до две титли
в Евролигата, отново се завърна в българския баскетбол на 1 юни тази
година, като това се случи по покана президента на централата Георги
Глушков и Филип Виденов. Гершон ще отговаря за методиката на работа на
треньорите и подготовката на най-големите таланти в българския баскетбол
между 14 и 20-годишна възраст.