Легендата Пини Гершон започна работа от Самоков

В почивния и празничен ден в понеделник, 8 септември, Пини Гершон,

заедно с изпълнителния директор на Българската федерация по баскетбол

Филип Виденов се качиха съвсем импровизирано и импулсивно до Самоков,

където посети лагера на "Славия". Именно на въпросната дата новият

директор „Развитие" към БФБ започна работа.

„Белите" са на подготовка в планинския град със 100 деца. Поканата дойде

от Людмил Хаджисотиров - консултант към Управителния съвет на "Славия",

който отговаря за спортно-техническите въпроси и за методиката на работа

на треньорите в клуба. За никого не е тайна, че Пини предрече на Удо, че

ще стане треньор още докато Хаджисотиров беше негов играч в националния

отбор и от тогава двамата поддържат контакт. Въпросната поканата към

Пини да посети лагера и да се види на място с треньорите също не е

изненада за никого.

Сред треньорите, с които Пини се срещна, бяха Юлиан Аладжов, Георги

Дамянов, Силвия Пеева и др.

„По-голямата част от школата е качена на лагер в Самоков. Говорим за

мъжка и женска част. В момента сме с предсезонна подготовка и Пини се

включи доста добре, избрал е най-стария софийски клуб като за начало на

този процес и на мисията. Имаше около 90 минути лекция, изпълнена с

доста практични неща за фундаментите на баскетбола – дрибъл, пас,

стрелба, защита, как да се структурират и правят в тренировките някои

детайли, както и доста неща, които са базирани на много години опит и не

можеш да прочетеш в книгите. Мисля, че беше много интересно за

треньорите, които да научат практични неща и да им се даде тази

информация доста синтезирана по най-добрия начин", разкри Хаджисотиров.

Припомняме, че легендарният израелец, извел "Макаби" (Тел Авив) до две титли

в Евролигата, отново се завърна в българския баскетбол на 1 юни тази

година, като това се случи по покана президента на централата Георги

Глушков и Филип Виденов. Гершон ще отговаря за методиката на работа на

треньорите и подготовката на най-големите таланти в българския баскетбол

между 14 и 20-годишна възраст.