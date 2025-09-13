Генчев с положителен баланс срещу “Левски”

Станислав Генчев, треньорът на “Локо” (Сф), е с положителен баланс срещу “Левски”. Отборът на 44-годишния специалист посреща “сините” в неделя в едно от дербитата на 8-ия кръг на Първа лига в столичния квартал “Надежда”.

Двубоят срещу “Левски” със сигурност ще бъде по-специален за Генчев. До зимата младият наставник бе начело на 26-кратните шампиони на България, но бе сменен след последния за годината мач. И на негово място бе назначен Хулио Веласкес. А след освобождаването си обяви, че е обиден от отношението към него от страна на вековния клуб.

Мачът за “сините” в “Надежда” пък влиза в графата задължителни за тима от “Подуяне”, тъй като след силното начало отборът още е в играта за титлата, макар и сезонът още да е в самото начало.

До момента Генчев се изправя 8 пъти срещу бившия си тим. И в 4 от случаите успява да победи “Левски”. Веднъж дори и като наставник на настоящия си тим “Локо” (Сф). През октовмри 2022 г. печели 3:2 в “Надежда”, а начело на “Левски” е Станимир Стоилов. Това обаче е и последният успех на треньора над “сините”.

Останалите 3 успеха на Генчев над бившия му вече отбор са, когато е бил на кормилото на хегемона “Лудогорец” - 2:0 в Разград през 2019 г, 1:0 години по-късно, отново на стадиона на шампионите и 4:2 на “Герена” през 2021 г. Срещу “сините” младият треньор има 1 равенство - 0:0 с “Крумовград”, и 3 поражения - като треньор на “Локо” (Сф) - 0:1, “Ботев” (Пд) - 1:3 и “Крумовград” - 0:1.

За по-специалния двубой с “Левски” треньорът на столичаните “железничари” ще може да разчита и на последните си 2 нови попълнения - Георги Минчев и Ангел Лясков. Единият от голмайсторите на тима - Анте Аралица, пък по-всяка вероятност ще започне от първата минута в неделя. Нападателят лекува контузия по време за паузата за националните отбори, но травмата вече почти е отшумяла.

Една от звездите на “сините” - Майкон, пък се изказа доста ласкаво за треньора на “сините” - Веласкес.

“Доста е енергичен и определено показва това, което чувства, умее да изразява емоцията си по време на срещите. Това мисля, че и на нас ни помага да сме по-концентрирани”, коментира бразилецът.

“За да станем шампиони, трябва да си вземем важните мачове, да побеждаваме в тях и в никакъв случай да не допускаме да губим точки вкъщи. Дори и срещу отбори, които не се счита, че са в битката за първото място”, каза още Майкон.

