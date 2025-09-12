ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към ...

Треньор си тръгна от "Лудогорец"

Захари Сираков Снимка: "Лудогорец"

"Лудогорец" прие оставката на треньора на втория отбор Захари Сираков. Той пое отговорността след поредицата загуби на втория тим, завършили с тежко поражение от Фратрия с 0:5 в последния кръг на Втора лига.

В продължение на няколко дни ръководството обмисляше бъдещето на "Лудогорец II", като взе решение отборът временно да бъде воден от Тодор Живондов, който към момента е оперативен директор на детско-юношеската школа на клуба. Живондов има сериозен опит като наставник на "Лудогорец II", тъй като го ръководеше в периода 2019–2023 г., преди да стане асистент на Георги Дерменджиев в първия тим.

Красимир Чомаков, който бе част от екипа на Захари Сираков във втория отбор, остава в школата и ще бъде помощник на Христо Златински в дубъла на разградчани. Двамата ще подготвят отбора за предстоящото му участие в младежката шампионска лига, където съперник ще бъде победителят от двойката "Динамо" (Минск) – "Ордабаси".

