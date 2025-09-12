ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към ...

Националите с голям шанс за бараж за европейското след 3 г.

Ламин Ямал се забавлява срещу трима от българските национали при загубата на нашия тим от европейския шампион през миналата седмица. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Че националният отбор на България няма да се класира от квалификации за европейското първенство след 3 години, е ясно, въпреки че жребият дори не е изтеглен. Просто нашите ще са поставени най-вероятно в 4-а урна - тоест ще срещнем доста по-силни тимове.

Не така обаче стоят нещата в Лигата на нациите. Нашите попаднаха във втора урна на дивизия С на състезанието. Водач на нашата група ще е някой измежду съставите на Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан. От трета урна ще се изправим срещу някой от Беларус, Фарьорски острови, Кипър или Естония. В последната урна ще са победителите от двойките Гибралтар - Латвия и Люксембург - Малта, а също така селекциите на Молдова и Сан Марино. Или казано с други думи - тимове, които уж на хартия можем да победим.

Жребият за изданието на Лигата на нациите през следващата година ще се тегли през януари. Според правилата, между две и четири държави, които не се класират за Евро 2028 от квалификациите, ще спечелят квоти за плейофи. Там те ще се изправят срещу четирите най-слаби втори отбора от квалификационните групи.

