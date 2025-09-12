Последен шанс за Керкез в ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Треньорът на "червените" прави куп промени за мача със "Септември", който ако загуби, си тръгва

Двубоят срещу “Септември” може да е последен за наставника на ЦСКА Душан Керкез. Дошлият от “Ботев” (Пд) наставник вече е изчерпал кредита на доверие от шефовете на “червените”.

“Армейците” стартираха ужасно сезона - от 6 мача още нямат успех, което е исторически антирекорд за славния тим от “Българска армия”.

При издънка срещу хита на миналия сезон Керкез още след мача си стяга багажа. На треньора е поставен ултиматум, че трябва да спечели минимум две от следващите три срещи.

През миналия сезон “Септември” веднъж шокира в пъти по-скъпата селекция на ЦСКА и спечели 1:0.

По време на паузата за националните отбори Керкез заведе “червените” на миниподготвителен лагер в Банско. Очаква се срещу “Септември” 49-годишният специалист от Белград да направи доста промени спрямо последния двубой на тима, 2:2 срещу “Славия” преди 2 седмици. Не е изключено спечелилият купата с “Ботев” треньор да промени и схемата на игра. В последните 2 мача, наставникът изневери на обичайната формация - с четирима в отбрана и излезе с 3-4-3.

От първата минута пък най-вероятно ще стартира последното ново попълнение на отбора - Анжело Мартино. Аржентинецът е в отлична форма и бързо си паснал с новите си съотборници. Кевин Додай също ще се завърне сред титулярите.

Душан Керкез няма да може да разчита на Джеймс Ето'о, който си изкара червен картон при равенството с най-стария столичен тим преди 14 дни.