Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към ...

ЦСКА с всичко най-добро срещу "Септември"

ЦСКА още няма победа от началото на сезона.

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез няма кадрови проблеми с контузени футболисти преди съботния двубой срещу "Септември" от осмия кръг в Първа професионална лига, съобщават от клуба. Мачът е с начален час 20,15 часа и ще се играе на Националния стадион "Васил Левски", а билетите вече са в онлайн продажба.

Единственият отсъстващ от състава на "червените" е Джеймс Ето'о, който изтърпява наказание. С тима през последните 2 дни пълноценно тренираха и футболистите, които имаха ангажименти с различни национални отбори.

