УЕФА отмени наказание на треньора на "Барса"

Ханзи Флик ще бъде на резервната скамейка на "Барселона" в откриващия за отбора мач в Шампионската лига по футбол, след като наказанието му беше отменено с преразглеждане. Испанският гранд гостува на английския "Нюкасъл" в четвъртък в първи кръг от новия сезон в най-престижния клубен турнир в света, но преди това обжалва успешно наложеното наказание да не води тима си за един мач.

Германският мениджър и неговият асистент Маркус Зорг получиха санкциите от един мач лишаване от права от УЕФА за поведението си по време на полуфиналния реванш от Шампионската лига миналия сезон срещу "Интер", където "Барселона" отпадна в продълженията при драматична загуба с 3:4. Двамата изразиха бурно несъгласие със съдийски решения и бяха вписани в доклада от реферите.

Днес УЕФА обяви, че жалбата е частично уважена – отмяна на наказанието, но с условно наблюдаване на поведението им