Иван Иванов - вдъхновен от Григор, приземен от Надал

По примера на Рафа: Иванов знае, че не е време за празнуване, а за още работа, за да е в списъка на незабравимите, а не на забравените

Вдъхновяващо е да имаш примера на Григор Димитров. Впечатляващо е, след като си спечелил втората си титла от “Големият шлем” при юношите, може да си позволиш да кажеш: “Искам характера на Новак Джокович, ударите на Яник Синер и бързината на Карлос Алкарас”. Безценно е да попаднеш при друг от най-великите в тениса и да учиш от него уроците за дисциплината, спорта и живота. Безценно е да си част от отбора на Рафаел Надал. Колкото и на първо място да са неимоверните усилия на родителите, колкото и да си взел от първите си български треньори, за да продължиш по пътя към върховете, трябва и още нещо специално - шампионска среда. Не само онази на корта, онази по-важната - житейската.

И днес, когато цяла България вече говори за Иван Иванов, а целият тенис свят научи как се произнася правилно името му (и го запомни), най-голямо впечатление прави начинът, по който разсъждава едно малко момче от България. Още ненавършил 17, Иван

мисли и говори като големите

- не само по възраст

И някак естествено прелитаме към историята на Рафа Надал и уроците, които се крият между страниците от живота на носителя но 22 титли от “Големият шлем” при мъжете. И както винаги, (почти) всичко се крие в детството. В годините на изкачване нагоре по стълбата. И в начина на възпитание, за да не се счупи още някое от началните стъпала, пък било то и под тежестта на голям успех и големи очаквания.

В книгата си Рафаел Надал разказва история за момента, когато спечелил най-силния турнир за деца в Испания. Вечерта цялото семейство, близки и приятели решили да го изненадат и подготвили парти вкъщи. Малкият шампион Рафа и чичо му Тони Надал се прибрали и що да видят - балони, плакати, приповдигната празнична атмосфера. Детето много се зарадвало, но чичо Тони веднага казал всичко да приключва, а Рафа да вечеря и да ляга да спи, защото на следващата сутрин има тренировка рано. Надал се разплакал и отишъл в стаята си, а на другата сутрин бил на корта. След тренировката чичо Тони отишъл при него със списък, в който били написани десетки имена. Попитал го чувал ли е някое, а Рафа казал, че може би две-три от тях, но не бил съвсем сигурен. Тогава чичо му обяснил, че това са имената на всички, които са спечелили този детски турнир, а сега никой не знае нищо и не чува нищо за тях!

Иван Иванов с Рафаел Надал след съвместна тренировка през 2023 г. в академията на легендарния испански тенисист

Когато 16-годишното момче от Варна Иван Иванов спечели юношеския “Уимбълдън” и се наспа като шампион, даде интервю за “24 часа”. И ето какво каза: “Финала на “Уимбълдън” го сънувах толкова много, че когато го спечелих, сякаш не беше реално. Така беше и първата сутрин. След като станах, бях готов за друг мач. Събудих се готов да играя, а не с мисълта, че аз съм шампионът.”

С трофея от “Уимбълдън”

А когато си легнал вечерта преди финала на “Уимбълдън”, дали не е сънувал, че печели първата си титла от “Големият шлем”?

“Не. Защото конкретно една победа, дори и на “Уимбълдън”, не е моята най-голяма цел. Целта за мен не е да спечеля нещо определено или дадения мач. Моята цел е да развивам играта си, да показвам на какво съм способен – не само за пред зрителите, но за пред мен самия. Всъщност това е нещото, което те прави и по-добър на корта, а съответно дава и победата. Работата да се развиваш е важната, не сънищата”, отговаря Иван. И показва защо, дори все още малък, вече е голям.

С трофея от “Уимбълдън” в академията на Надал

“Вероятно

средата ме отличава

от останалите

Дойдох като много малък в академията на Надал. Тренирам там от 4 години и съм далеч от близките си, далеч съм от всякакви забавления. Това помага – дисциплината, фокусът, трудолюбието. Излизам всеки път на корта и давам своите сто процента”, отговаря световният №1 при юношите на въпрос какво го отличава от връстниците му.

Роден е на 30 октомври 2008 г. във Варна. Първите си стъпки в тениса прави в ТК “Черно море Елит”, после преминава в друг варненски клуб - “Супер Спорт”. През 2022 г. е поканен в академията на Рафаел Надал в Майорка, тренира и учи там с пълна стипендия. По-рано същата година става трети на “Уимбълдън” до 14 г., а след това е шампион на “Ориндж Боул”. Най-младият, извикан в националния отбор на България за купа “Дейвис”. Най-младият българин с профи титла при мъжетe. От 14 юли 2025 г. - №1 в света за юноши. Носител вече на две титли от “Големият шлем”. И както отбелязаха специалистите в световния тенис:

2008 г. - Григор Димитров печели две последователни титли от “Големият шлем” при юношите, триумфирайки на “Уимбълдън” и US Open.

2008 г. - ражда се Иван Иванов.

17 години по-късно Иван Иванов повтаря постиженията с титли на “Уимбълдън” и US Open.

Историята продължава...

И изобщо не е изненадващо, че паралелите започнаха.

Иван Иванов по време на финала на US Open

“След US Open Григор Димитров ми каза, че това е втората титла за мен, но все пак е при юношите и трябва да продължавам напред и да се развивам по същия начин, за да постигна по-големи резултати и при мъжете. Надал ми каза неща в същия дух. Те знаят, защото вече са минали по този път, по който аз вървя в момента, и ме посъветваха да стоя здраво стъпил на земята. Надал ми пожела винаги да съм трудолюбив и да се наслаждавам на играта си. Освен това получих и подкрепата на Димитър Бербатов”, разкри Иванов съветите от наистина големите.

А сега знае, че предстои най-трудната стъпка - тази към мъжкия тенис. И българчето, вдъхновено от примера на Григор и приземено от житейската история на Рафа Надал, трябва да е още по-усърдно, дисциплинирано и отдадено. За да не е в онзи списък със забравените имена, а в много по-късия - с имената, които няма да бъдат забравени.