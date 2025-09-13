Александър отказал футбола, защото много го ритали, и стана тенис звезда

Трябва да бъда търпелив, за да успея при мъжете, но съм подготвен за това, уверява Василев

Постави си за цел да стигнеш звездите. Може и да не успееш, но ще се научиш да летиш. Бившият депутат от СДС и заместник областен управител на Плевенска област (1998 - 2001 г.) Васил Василев така обяснява амбициите на сина си Александър да влезе в топ 5 на световния тенис. Всеки трябва да е амбициозен, смята бащата. А наследникът му (единият, защото Александър има брат) явно иска да успее.

Василев направи най-силния си сезон при юношите – четвърфинал на “Ролан Гарос”, полуфинал на “Уимбълдън”, а в Ню Йорк стигна и до предпоследното стъпало. Но в първия български финал в турнир от “Големият шлем” загуби от Иван Иванов.

Александър е първи братовчед на най-добрия български тенисист в историята Григор Димитров. Майките им Стефка (на Василев) и Мария са от Червен бряг, бивши волейболистки, после учителки. Бъдещият №2 при юношите е роден в Плевен, но семейството му се мести в София. Когато е на 4-5 години,

майка му му предлага да опита да се научи

да играе тенис. Хваща ракетата за първи път на кортовете “Академик” (там е Националният тенис център) с доказано име като Иво Братанов. Бившият ни шампион и национален състезател все още е рекордьор като постижение на двойки (13 победи от 13 мача) в купа “Дейвис” – световното отборно за мъже.

Преди да стане тенисист обаче, Александър за кратко се занимава с футбол. Моделът е познат – треньор го вижда в училище и му предлага да го вземе. Малкият има огромното предимство, че играе с ляв крак (и лява ръка), което обикновено се цени.

Василев известно време играе в една от столичните школи, даже е голмайстор на отбора си. Но след 4-5 месеца се връща у дома и казва: “Спирам с футбола, защото пак ме ритнаха – това е груб спорт. Готов съм отново да играя тенис”.

В момента Александър е състезател на софийския клуб “15:40” с треньор Михаил Петров, а с кондиционната му подготовка се занимава Денислев Проданов. Първата значима титла на Василев при юношите е през 2023 г. Следващия сезон за първи път играе в турнирите от “Големият шлем”. Постепенно преминава при мъжете, а неотдавна стигна финал на турнира от календара на международната федерация в софийския клуб “Диана”.

Александър с треньора си Михаил Петров (вдясно) и кондиционния специалист Денислав Проданов Снимка: Георги Палейков

Александър от известно време се подготвя в шведската академия Good to Great, където бе и Григор Димитров. Тренира при бившия елитен тенисист Микаел Тилстрьом, мениджър му е Нина Венерстрьом. И двамата работеха с братовчеда Димитров. Василев

има предложения и от други академии

във Франция и Испания. Офертите не са за пренебрегване, защото всяка предлага тренировки в различен период от годината. 18-годишният тенисист играе с ракети Wilson, а от US Open е с екипировка Lacoste (преди това с ASICS), като му предстои да подпише и рекламен договор.

Ето какво мисли за Александър треньорът Иво Братанов.

“След “Уимбълдън” достигането му до финала на US Open вече не е чак такава изненада. Приятно се получи, а аз тайничко се надявах да стигне толкова напред. Започнах да го тренирам в началните групи, когато той сигурно бе на 5-6 години. Майка му се познава с жена ми, а и живеем много близо - в един квартал сме. Така от детската площадка стана ясно, че съм треньор, и той дойде. Още от самото начало ми направи впечатление, че детето е талантливо и заслужава специално отношение. След 1-2 години започнахме индивидуални тренировки.

Какъв е стилът му и каквиса шансовете да успее при мъжете? Да, понякога се дърпа много назад и се опитва да задържа топката. Но все пак

той търси своя стил

и това, което показва, не е окончателният. Той може да атакува, на финала видяхме, че умее да играе на мрежата, има хубав сервис. Постепенно ще си нагласи играта, но сбърка доста ретури. Но това са неща, които той ще поправи - с игра, с увереност. Добрият ретур е и въпрос на самочувствие, защото е много труден удар.

Лявата му ръка е предимство. Такива играчи винаги са неудобни съперници.

При мъжете обаче е много различно. Но Александър вече е запознат за какво става въпрос. Той е тренирал с най-добрите като Денис Шаповалов и Феликс Оже-Алиасим и е наясно те как се подготвят, какво го очаква, какви ще са натоварванията. Когато преди “Ролан Гарос” времето в Швеция бе лошо, го пратиха в академията на известния специалист Рикардо Пияти. А оттам е много близо до Монте Карло и той бе ходил да тренира в клуба там. Сашо

знае, че в професионалния спорт трябва да се натоварва до границата си

и да издържи. Надяваме се, че след тези успехи ще има интерес от спонсорите. От всяка академия би получил предложение, но тук си има добър екип, с който работи. Трябват обаче спаринги, това е много важно. Да тренира с играчи между №150 и 300 в ранглистата. Тука това трудно може да му се осигури.

Вторият в света при юношите след тренировка с канадската звезда Феликс Оже-Алиасим в Монте Карло Снимка: Instagram

Амбициите му са за топ 5. По-добре да има такива мечти. Ако не вярва, че може да го постигне, няма шанс. По принцип всеки тенисист си мисли, че е най-добрият и че може да победи всички. Не се играе лесно финал в “Големият шлем”. Трябва да имаш по-специална настройка. Той вярва в себе си и това ми харесва. Фактът, че е финалист на US Open, полуфиналист на “Уимбълдън” и втори в света, много променя нещата и на него ще се гледа по друг начин. Той е много сериозно момче, с добра физика, стабилна психика и обича да се състезава. Освен това е дисциплиниран и слуша какво му се говори. Има всички предпоставки да успее. Само да е здрав.

Разлика с Иван? Иванов - вече като шампион в турнир от “Големият шлем”, бе по-спокоен и уверен в себе си. Също малко по-бърз в определени моменти, с по-точен форхенд. Направи повече завършващи удари. А в първите геймове се видя, че Александър е малко в безтегловност. Можеше да се представи и по-добре. Прави грешки на растежа, но има огромен потенциал за развитие. Иванов игра много добре, той работи изключително професионално и е крачка напред в развитието си. Но на Александър не му трябва много, за да го настигне. Все още обаче му липсват тактическо мислене и самочувствие.

Какво го очаква догодина? Зависи каква програма ще му направят. Надявам се да спечели турнир 15 000, вече игра финал в “Диана”. Видях, че може да играе добре срещу съперници срещу от първите 200-300 в ранглистата”, коментира Братанов.

На Александър почти непрекъснато му се налага да отговаря на въпроси за братовчед си Григор и се правят сравнения между двамата.

“Научих се да се справям с тази ситуация,

но в началото ми тежеше и непрекъснато мислех за това

Сега вече е мотивация да продължавам напред. Всеки има своята игра, най-важното е да бъдеш себе си”, сподели наскоро Василев, който учи в спортното 166-о в София и е на индивидуален план.

Леко неудобна ситуация се получи при връщането му от Ню Йорк. Тогава се оказа, че Григор Димитров не го е поздравил за достигнатия финал. Александър се задоволи да каже, че желае на братовчед си бързо възстановяване. В тенис средите отдавна се говори, че Василев и Димитров не са в особено близки отношения.

“Не е лесно да се работи в България, но с правилните хора се опитваме да го правим. Фокусът ми вече е върху мъжкия тенис. Готов съм, това ще е по-дългият път. Иска се търпение. Подготвен съм, че ще отнеме повече време. Вдъхновява ме да бъда добър човек и да давам добър пример ”, казва Александър.