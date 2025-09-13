ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианците чакат решение от държавата ни за "Джирото"

Италианците чакат решение от държавата ни за “Джирото”

Несебър може би ще приеме старта на обиколката на Италия.

Ще трябва да почакаме, за да разберем дали България ще стане поредната страна, която приема старта и няколко етапа от колоездачната обиколка на Италия.

За момента е почти сигурно, че La Grande Partenza ще бъде тук през следващата пролет. Организаторите на “Джирото” - RCS, очакват решение от страна на държавата, че ще се ангажира с проекта. Домакинството на старта и етапи в едно от трите най-големи колоездачни състезания в света е скъпо занимание.

Италианците искат пълни гаранции, каквито може да даде Министерският съвет. Подкрепа за домакинството има от министерствата на младежта и спорта и на туризма. От известно време действа и работна група с представители също от агенция “Пътна инфраструктура” и Пътна полиция.

Както може да се предположи, най-големите разходи са свързани с ремонт на настилката по шосетата, предвидени да влязат в маршрута на етапите.

Ако всичко с домакинството ни е наред, първият етап трябва да е от Несебър до Бургас. Вторият - от Бургас до Велико Търново, после да има трансфер до Пловдив и етап до София. Представянето на целия маршрут ще бъде през октомври.

