Италианците чакат решение от държавата ни за “Джирото”

Ще трябва да почакаме, за да разберем дали България ще стане поредната страна, която приема старта и няколко етапа от колоездачната обиколка на Италия.

За момента е почти сигурно, че La Grande Partenza ще бъде тук през следващата пролет. Организаторите на “Джирото” - RCS, очакват решение от страна на държавата, че ще се ангажира с проекта. Домакинството на старта и етапи в едно от трите най-големи колоездачни състезания в света е скъпо занимание.

Италианците искат пълни гаранции, каквито може да даде Министерският съвет. Подкрепа за домакинството има от министерствата на младежта и спорта и на туризма. От известно време действа и работна група с представители също от агенция “Пътна инфраструктура” и Пътна полиция.

Както може да се предположи, най-големите разходи са свързани с ремонт на настилката по шосетата, предвидени да влязат в маршрута на етапите.

Ако всичко с домакинството ни е наред, първият етап трябва да е от Несебър до Бургас. Вторият - от Бургас до Велико Търново, после да има трансфер до Пловдив и етап до София. Представянето на целия маршрут ще бъде през октомври.

