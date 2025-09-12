ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция унижи Гърция и фамилия Адетокунбо на европейското, отива на финал

Турция унижи Гърция и фамилия Адетокунбо на европейското, отива на финал

Янис нямаше какво да направи срещу турците. СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-чаканият мач на европейското по баскетбол до момента се оказа може би най-неравностойният.

Турция помете комшиите от Гърция в 1/2-финалите с 94:68. Двубоят бе чакан и заради зрелището на пейката, където според мнозина са двамата най-ексцентрични наставници - Ергин Атаман и Василис Спанулис. Но такова нямаше.

Още от първата четвърт обаче Турция поведе. А след всеки един период увеличава разликата си. Новата суперзвезда на световния баскетбол Алперен Шенгюн пък се забавляваше и бе близо до нов исторически трипъл-дабъл.

Така Гърция, водена от Янис Адетокунбо и неговите братя - Танаси и Костас, отново не успя да направи нищо запомнящо се на голямо първенство в последните години. Самата звезда на "Милуоку" бе бледа сянка на себе си и завърши със скромните за него 12 точки.

Най-резултатен за победителите бе Ерджан Османи, който вкара 6 тройки и приключи общо с 28 точки.

Във финала Турция ще срещне Германия, която по-рано днес елиминира Финландия.

