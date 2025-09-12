ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21285942 www.24chasa.bg

Радослав Росенов с бронз от световното по бокс

4092
Радослав Росенов атакува. Снимка: БФБокс

Българският боксьор Радослав Росенов остана с бронзов медал на Световното първенство, което се провежда в Ливърпул (Англия). В категория до 60 кг Росенов отстъпи с 1:4 съдийски гласа на Луис Габриел Оливейра от Бразилия.

Оливейра отива в битката за титлата в неделя срещу Абдумалик Халоков от Узбекистан, а Росенов и Шунсука Катамото остават с бронзови медали.

Срещата с Оливейра започна лошо за родения в Русе боксьор, който в първия рунд отстъпваше сериозно, като накрая на трите минути и петимата съдии дадоха предпочитанията си за бразилеца. Във втората част обаче Росенов доминираше много сериозно и логично спечели вота край масата.

Малко пасивно начало в третия рунд, както и излишни влизания в клинч не позволиха на българина да се поздрави с победа. Оливейра спечели с 4:1 съдийски гласа както последния рунд, така и цялата среща.

Преди да стигне до мача за място на финала Росенов елиминира представителя на домакините Уилям Хюит с пълно съдийско единодушие.

Радослав Росенов атакува. Снимка: БФБокс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища