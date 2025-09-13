ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 16 г. отново българин ще се боксира за световна титла

23680
Снимка: БФБокс

България има своя финалист на световното първенство по бокс в Ливърпул!

След 16 години пауза страната ни отново може да мечтае за златен медал, след като Рами Киуан ще спори за титлата в категория до 75 килограма в Ливърпул.

Европейският шампион не остави шанс на местната надежда Калъм Мейкин. Въпреки неистовата подкрепа от трибуните за британеца, 25-годишният българин показа превъзходство и заслужи успех с 5:0 съдийски гласа.

Рами влезе по-предпазливо в срещата и използва първия рунд, за да проучи внимателно играта на съперника си. Британецът от своя страна търсеше мръсна игра и получи серия от предупреждения от съдията на ринга.

Те се пренесоха и във втората част, където на Мейкин бе отнета и точка от актива за тези действия. Националът ни пък повиши нивото си и така отвори сериозна дистанция, поглеждайки към победата. В третия рунд българинът потанцува из ринга за 3 минути, като успя да пласира и красиви комбинации, за да заслужи победата!

Всичко това се случва на историческа дата за българския бокс. Преди точно 16 години, именно на 12 септември Детелин Далаклиев спечели последния златен медал в мъжкото направление от Световно първенство. През 2009-та той ликува с титлата на шампионата на планетата в Милано.

За златния медал в събота вечерта Рами ще се изправи срещу Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан. Това е познат съперник за национала ни, който има да си връща за поражение през май в полската лига. Двубоят е от 22,45 часа.

Снимка: БФБокс

