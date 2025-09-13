България има най-младия състав на световното във Филипините със средна възраст 23,2 г.

Мъжкият национален отбор в най-успешния колективен спорт на България - волейбола, има добра история на световните първенства. В състоялите се до момента 20 само в 4 нашите представители не са били в топ 10 (на един от шампионатите не се класираме).

5 пъти пък България стига до отличията - сребро (1970) и бронз (1949, 1952, 1986, 2006). Последното от тези първенства бе в Япония.

Вчера в Манила стартира 21-ият форум за най-силните нации в мъжкия волейбол по света. В столицата на Филипините днес своето участие ще започне България. Отново на азиатска територия, донесла ни късмет с третото място в Япония за водения от Мартин Стоев тим.

В Манила националите на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини стартират срещу Германия в 12,30 ч. В понеделник от същия час е двубоят със Словения. На 17 септември в 8,30 ч започва мачът срещу Чили. Първите 2 отбора в крайното класиране на групата продължават на 1/8-финалите, а другите стягат куфарите за обратния път.

За добро или за лошо (надяваме се, за първото) се оказва, че България ще гони завръщане към доброто представяне на световно след най-слабото класиране през 2022 с 20-ото място и предходните 9-о (2018), 13-о (2014) и 7-о (2010) с най-младия състав от всички 32-ма участници на мондиала.

Средната възраст на 14-те избраници на Бленджини е 23,2 г. (най-близко са иранците - 24,9). Най-младият е навършилият преди по-малко от 2 месеца 17 г. Димитър Добрев, а най-големият е Мартин Атанасов. На 27 септември, ден преди финала на мондиала, опитният посрещач ще навърши 29 г.

Първият ни съперник - Германия, е със средна възраст 27,4 г., а вторият Словения - с 28. Без да бъдат подценявани чилийците, че на предишното световно срещу мексиканците се изложихме, мачовете с двата европейски отбора ще са ключови за класирането в елиминациите.

В тазгодишното издание на Лигата на нациите четата на Бленджини победи и двата съперника, което е просто статистика.

Разликата в средната възраст с тези отбори е значителна и предстои да разберем до какво ще доведе това. От миналото лято Бленджини започна да изгражда млад състав, чиято цел е участие на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

В големите турнири дотогава младите ни волейболисти трябва освен опит да натрупат и самочувствие на победители. Положиха основите със 6-те спечелени мача от Лигата на нациите (общо са 12).

Безспорно емблемата на това ново поколение са братята Александър и Симеон Николови. Синовете на легендата Владо Николов, съответно на 21 и 18 г., навлязоха с бясно темпо в големия волейбол.

Особено вторият, който дебютира за първия отбор на България само на 16 г. през 2023-а. След това стана шампион като титулярен разпределител на “Левски”, направи фурор в САЩ с “Лонг Бийч” (титла и №1 на сезона), а след това подписа с водения от Пламен Константинов руски “Локомотив” (Новосибирск).

Брат му Алекс вече натрупа опит с италианския “Лубе”. Освен тона е много ценен със своята поливалентност (играе успешно като посрещач и диагонал) и е основен точконосител на отбора.

Сред очакваните титуляри за България са още централните блокировачи Алекс Грозданов (капитан) и Илия Петков, двама от тримата посрещачи Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов и Георги Татаров и либерото Дамян Колев.

Те, както и всички останали, предвид средната възраст на тима са обединени от още 2 параграфа - нямат сключен брак (официално ергени) и все още са без деца.

Иначе в Манила националите ни бяха посрещнати много сладуресто от своя филипинска агитка. Домакините организират за всички участници такава.

Нашата бе с трибагреници и скандираше със сигурност трудното за тяхната артикулация “Българи, юнаци”, като все пак то бе доста разбираемо.

Волейболистите ни ще играят мачовете си в огромната зала SM Mall of Asia (19 000 зрители капацитет). Мерките за сигурност са много строги, като тежковъоръжени жандармеристи и полицаи може да се видят постоянно.

И така чакането свърши. Националите стартират участието си на световното и ако не милиони, със сигурност стотици хиляди българи ще се наредят пред телевизорите.

Стискаме палци момчетата на Бленджини да не платят ергенски данък, а със солидно представяне (за това има различни трактовки) да продължат добрите си игри от Лигата на нациите и да положат добра основа на пътя към Лос Анджелис.