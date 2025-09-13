Загуби за Стефанова и Салимова в Самарканд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският гросмайстор Иван Чепаринов завърши реми с белите фигури с Иван Землянски от Русия в партия от 8-ия кръг на Големия турнир на ФИДЕ в Самарканд (Узбекистан).

Двамата се съгласиха на равенство на 82-ия ход, след като останаха без фигури при почти непрекъсната размяна.

Така с 4 точки Чепаринов заема 44-о място при мъжете, като такъв актив имат още 31 шахмати, но българинът е с най-добри допълнителни показатели.

Начело в класирането е германецът Блуебаум с 6 точки, след като завърши реми с белите фигури с преследвача си Нихал Сарин от Индия, който е 2-и също с 6, но има по-лоши допълнителни показатели.

При жените двете българки претърпяха поражения. Антоанета Стефанова с белите фигури падна от младата китайка Сун Юсин, а Нургюл Салимова отстъпи на сръбкинята Теодора Иняц.

След поражението, дошло на 61-ия ход и при пешка аванс на китайката, Стефанова е на 10-о място с 5 точки, изоставайки на 1.5 точки от лидерката Катерина Лагно (Русия). Лагно днес победи Мария Музичук (Украйна). Салимова пък е на 34-о място с 3.5 точки и утре ще срещне представителката на домакините Умида Омонова.