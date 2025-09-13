Илия Груев готов да играе срещу “Фулъм” в Лондон днес

Националът Илия Груев е готов за игра при гостуването на “Фулъм” от 4-ия кръг на английската Висша лига.

На пресконференцията преди двубоя мениджърът на “Лийдс” не спомена името на българския халф сред тези, които са аут или под въпрос. Издания на Острова поставяха Груев сред последните заради думи на вече бившия национален селекционер Илиан Илиев след загубата с 0:3 като гост на Грузия в световна квалификация.

Илия започна резерва и се появи на почивката. Треньорът обясни, че 25-годишният полузащитник е имал проблем и затова не е стартирал титуляр. На почивката обаче Груев се появи на терена и според думите на Илиев се представи много добре.

“Дано това, че се наложи да влезе, не му се отрази”, бяха думите, разтревожили английските медии.