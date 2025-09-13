ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21286218 www.24chasa.bg

Илия Груев готов да играе срещу “Фулъм” в Лондон днес

3128
Илия Груев Снимка: instagram.com/ilia_gruev/

Националът Илия Груев е готов за игра при гостуването на “Фулъм” от 4-ия кръг на английската Висша лига.

На пресконференцията преди двубоя мениджърът на “Лийдс” не спомена името на българския халф сред тези, които са аут или под въпрос. Издания на Острова поставяха Груев сред последните заради думи на вече бившия национален селекционер Илиан Илиев след загубата с 0:3 като гост на Грузия в световна квалификация.

Илия започна резерва и се появи на почивката. Треньорът обясни, че 25-годишният полузащитник е имал проблем и затова не е стартирал титуляр. На почивката обаче Груев се появи на терена и според думите на Илиев се представи много добре.

“Дано това, че се наложи да влезе, не му се отрази”, бяха думите, разтревожили английските медии.

Илия Груев Снимка: instagram.com/ilia_gruev/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища