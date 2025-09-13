Весела Лечева: Стефка Костадинова е узурпирала централата на БОК, тя има полза от съдебната сага

В края на септември започват делата, които ще бъдат под огромен обществен и международен интерес, защото Международния олимпийски комитет (МОК) ще следи много внимателно. Ще бъде интересно, защото още преди няколко месеца МОК се произнесе, като призна резултатите от общото събрание на БОК. Той ги призна на база документи, получени от нас. За МОК е ясно кой е председателят, за МОК този въпрос е решен. Това заяви в предаването "Денят започва с Георги Любенов" Весела Лечева.

Тя спечели надпреварата за шеф на Българския олимпийски комитет (БОК) на 19 март т. г., но още на следващия ден изборът беше атакуван в съда от две федерации и индивидуални членове. За поста тя се състезаваше със Стефка Костадинова. Първото дело е насрочено за 23 септември в СГС. Делата са общо 6, като по другите пет все още има размяна на документи.

"На един от последните разговори ни направиха забележка и ни обърнаха внимание, че г-жа Костадинова продължава да е на страницата на БОК, символите могат да бъдат ползвани само по определените правила на МОК. Международният комитет ни обърна внимание на този факт, аз го бях пропуснала, но на тях това беше направило неприятно впечатление", каза Лечева. "МОК е най-влиятелната спортна организация в света", обясни още тя.

Водещият Георги Любенов припомни изказване на Стефка Костадинова от преди няколко месеца, че Лечева "използвала нелегитимни канали пред МОК".

"Това е много комично, ако не беше трагично. Беше проведено безупречно общо събрание, организирано от самата Стефка Костадинова. След него тя ме поздрави. Не клеветя никого, ползвам фактите", каза Лечева. И добави: Много отговорен и институционален човек съм и никога няма да подложа на риск БОК. Ползвам само фактите".

По думите й всеки може да изяви мнение и претенции, но "те можеха да бъдат изявени на самото общо събрание". "Няколко часа по-късно имаше няколко жалби, те са като под индиго", обясни още Лечева. Тя разясни ситуацията така: съдебна битка има г-жа Костадинова срещу Стефка Костадинова, защото те организираха общото събрание. Първата жалба е на Белчо Горанов. Той съди собствената си организация.

"МОК бяха впечатлени от това, че организаторът на общото събрание съди себе си и вкарва цялото олимпийско движение в тази сага", обобщи Лечева.

Според нея от "тази съдебна сага полза има Стефка Костадинова, защото тя е узурпирала централата, продължава да получава заплата. Предложението на Лечева за двата подписа не се практикувало.

В началото на разговора Лечева коментира и последните мачове на националния отбор по футбол. Според нея новото ръководство се опитвало, но нямало наченки на промяна. Но пък другите спортисти много, като например тенисистите ни, много ни зарадвали. Много е важно младите ни таланти да бъдат подкрепяни, смята Лечева.