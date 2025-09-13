ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

"Барса" без основен халф до ноември

1632
Гави Снимка: Ройтерс

Един от основните халфоне на "Барселона" Гави може да отсъства до шест седмици заради контузия, съобщават в Испания.

21-годишният футболист има проблеми с дясното коляно. Това обаче не е рецидив на разкъсването на кръстните връзки, което той получи през 2023 г. Играчът ще се подложи на консервативно лечение, а следващата седмица ще премине допълнителни медицински прегледи, за да се оцени по-точно състоянието му.

Гави игра в 2 срещи този сезон и направи една асистенция. След това пропусна мача срещу "Райо Валекано" и мачовете на испанския национален отбор в квалификациите за световното първенство през 2026 г. - 3:0 над България и 6:0 срещу Турция.

