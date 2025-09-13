ФК ЦСКА 1948 привлече германски защитник с опит в Бундеслигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА 1948 официализира привличането на германския защитник Андре Хофман. Той пристига в Бистрица като свободен агент, след като приключи договорът му с "Фортуна" (Дюселдорф), в който изкара 8 сезона.

В Бундеслигата Хофман има 89 мача, а за младежкия бундестим - 4.

Ето съобщението от клуба:

"Добре дошъл в ЦСКА, Андре Хофман!

190-сантиметровият централен защитник пристига в редиците на „армейците" със сериозен опит зад гърба си в отбори като "Дуисбург" и "Хановер 96", а през последните девет сезона е водеща фигура в състава на "Фортуна" (Дюселдорф).

Хофман е неизменна част и от всички гарнитури на националния отбор на Германия от U16 до U21. Със своите стабилност, опит и лидерски качества, придобити в близо 300 мача в елитните нива на немския футбол, той ще внесе допълнителна сигурност в отбраната на тима. Успех с червената фланелка, Андре!"