ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21287849 www.24chasa.bg

ФК ЦСКА 1948 привлече германски защитник с опит в Бундеслигата

1800
Андре Хофман Снимка: ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 официализира привличането на германския защитник Андре Хофман. Той пристига в Бистрица като свободен агент, след като приключи договорът му с "Фортуна" (Дюселдорф), в който изкара 8 сезона.

В Бундеслигата Хофман има 89 мача, а за младежкия бундестим - 4.

Ето съобщението от клуба:

"Добре дошъл в ЦСКА, Андре Хофман!

190-сантиметровият централен защитник пристига в редиците на „армейците" със сериозен опит зад гърба си в отбори като "Дуисбург" и "Хановер 96", а през последните девет сезона е водеща фигура в състава на "Фортуна" (Дюселдорф).

Хофман е неизменна част и от всички гарнитури на националния отбор на Германия от U16 до U21. Със своите стабилност, опит и лидерски качества, придобити в близо 300 мача в елитните нива на немския футбол, той ще внесе допълнителна сигурност в отбраната на тима. Успех с червената фланелка, Андре!"

Андре Хофман Снимка: ЦСКА 1948

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища