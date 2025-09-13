ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

България измъкна със зъби и нокти първия гейм и би 3:0 Германия за победен старт на световното

Нашите се радват след поредната точка. Снимка: FIVB

България стартира победно на световното първенство по волейбол за мъже във филипинската столица Манила

Момчетата на селекционера Джанлуиджи Бленджини се представиха силно и пречупиха 3:0 (40:38, 25:22, 25:20) Германия в първия си мач от групата.

В първата част нашите се откъснаха след 11:10 и стигаха 17:11, но съперникът навакса – 17:17, за да се върне интригата, а завършекът на гейма да е ала Хичкок.

Германците първи стигнаха до точка за приключване при 24:23. Нашите волейболисти успяха да спасят общо 11 геймбола и да ликуват накрая с 40:38.

С положителната енергия от измъкнатата със зъби и нокти стартова част четата на Бленджини поведе във втората след 7:7 и поддържаше разлика между 2 и 5 точки. Въпреки напъните си бундестимът не успя да я стопи и България поведе с 2:0.

В третия гейм съперникът поведе, но радостта му бе кратка. След 7:7 тимът ни поведе.

С една от от 9-те си точки разпределителят ни Симеон Николов пречупи окончателно съперника за 21:16, а краят дойде при 25:20.

Най-резултатен в мача бе Алекс Николов с 27 точки. Мартин Атанасов добави 11 т.

В понеделник от 12,30 ч волейболистите ни срещат Словения, на 17 септември от 8,30 ч е последният мач от групата с Чили.

Първите 2 отбора в класирането продължават на 1/8-финалите.

