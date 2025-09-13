България измъкна със зъби и нокти първия гейм и би 3:0 Германия за победен старт на световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България стартира победно на световното първенство по волейбол за мъже във филипинската столица Манила

Момчетата на селекционера Джанлуиджи Бленджини се представиха силно и пречупиха 3:0 (40:38, 25:22, 25:20) Германия в първия си мач от групата.

В първата част нашите се откъснаха след 11:10 и стигаха 17:11, но съперникът навакса – 17:17, за да се върне интригата, а завършекът на гейма да е ала Хичкок.

Германците първи стигнаха до точка за приключване при 24:23. Нашите волейболисти успяха да спасят общо 11 геймбола и да ликуват накрая с 40:38.

С положителната енергия от измъкнатата със зъби и нокти стартова част четата на Бленджини поведе във втората след 7:7 и поддържаше разлика между 2 и 5 точки. Въпреки напъните си бундестимът не успя да я стопи и България поведе с 2:0.

В третия гейм съперникът поведе, но радостта му бе кратка. След 7:7 тимът ни поведе.

С една от от 9-те си точки разпределителят ни Симеон Николов пречупи окончателно съперника за 21:16, а краят дойде при 25:20.

Най-резултатен в мача бе Алекс Николов с 27 точки. Мартин Атанасов добави 11 т.

В понеделник от 12,30 ч волейболистите ни срещат Словения, на 17 септември от 8,30 ч е последният мач от групата с Чили.

Първите 2 отбора в класирането продължават на 1/8-финалите.