Победа в дебюта на Александър Василев и България поведе на Финландия за купа "Дейвис"

Александър Василев направи възможно най-добрия си дебют в националния отбор за купа "Дейвис".

Финалистът от US Open при юношите и №2 в света измъкна 6:3, 7:5 срещу 141-ия при мъжете Ото Виртанен. Така България поведе 1:0 в двубоя от Световна група I на отборното по тенис в Пловдив.

Братовчедът на Григор Димитров разкри в блиц интервюто за bTV, че на кърпата си е имал мотивационни думи, с които се е надъхвал.

Във втория мач в клуб "Локомотив" шампионът от "Уимбълдън" и US Open и водач в ранглистата за юноши Иван Иванов играе с Емил Русувуори.