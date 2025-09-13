ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

Провал за Пламена Миткова на световното по лека атлетика

Пламена Миткова

Атлет №1 на България Пламена Миткова претърпя пълен крах на световното първенство, което стартира в Токио. В квалификацията на скок на дължина пловдичанката записа само 6,26 метра, което я нареди на 29-о място от 34 състезателки, като зад нея останаха представителки само на Кипър, Австралия, Тринидад и Тобаго, Нигерия и Република Южна Африка.

Последна във финала със скромните 6,60 метра влезе египтянката Асра Овис. Само четири атлетки скочиха над норматива от 6,75 метра, като 6,88 метра записа звездата в сектора Тара Дейвис-Уудхол (САЩ). Другите бяха Хилари Крапча (Франция) - 6,85, Агате де Соуса (Португалия) - 6,85 и Марте Коала (Бурунди) - 6,76.

"Оправих се бързо от контузията през зимата, но след това се появиха други трудности. Състезанието бе перфектно, само на мен не ми се получи", заяви Миткова след квалификацията.

Пламена Миткова

