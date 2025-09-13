ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21288164 www.24chasa.bg

Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че е аут за "Валенсия"

7180
Ламин Ямал подминава Фабиан Нюрнбергер. Снимка: Георги Кюрпанов

Ламин Ямал е играл на обезболяващи в София и Коня, където Испания записа победи с 3:0 над България и 6:0 над Грузия в първите си 2 световни квалификации.

Това обяви наставникът на "Барселона" Ханзи Флик при анонса, че 18-годишният вундеркинд пропуска утрешното домакинство срещу "Валенсия" в Примера дивисион.

Германецът е ядосан на испанския селекционер Луис де ла Фуенте, че е държал Ямал на терена дори при оформена преднина. В двата мача той игра съответно 79 и 73 мин, а между тях не е тренирал заради проблема в гърба.

Ламин Ямал подминава Фабиан Нюрнбергер. Снимка: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища