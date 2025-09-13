Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че е аут за "Валенсия"

Ламин Ямал е играл на обезболяващи в София и Коня, където Испания записа победи с 3:0 над България и 6:0 над Грузия в първите си 2 световни квалификации.
Това обяви наставникът на "Барселона" Ханзи Флик при анонса, че 18-годишният вундеркинд пропуска утрешното домакинство срещу "Валенсия" в Примера дивисион.
Германецът е ядосан на испанския селекционер Луис де ла Фуенте, че е държал Ямал на терена дори при оформена преднина. В двата мача той игра съответно 79 и 73 мин, а между тях не е тренирал заради проблема в гърба.