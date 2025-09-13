ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силите на борците - за световен 1/8-финал

2388
Ален Хубулов

Силите на първите ни двама борци на световното в Загреб стигнаха само до 1/8-финалите в свободния стил.

В категория до 70 килограма Михаил Георгиев надви с технически туш Майкъл Дейвид Зейл в квалифискацията, но след това бе туширан Тойга Тумур Очир (Монголия). Очир стигна до 1/2-финал и при победа над казахстанеца Нрукожа Туйпанов ще изтегли българина в репесажа.

При свръхтежките до 125 килограма Ален Хабулов постигна изключителна победа с 10:6 над седмия в ранглистата Алишер Йергали (Казахстан), но след това се издъни с 2:4 от ветерана Влагислав Берчаев, който се бори за Унгария.

Ален Хубулов
