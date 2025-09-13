ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Бленджини след 3:0 над Германия: Още нищо не сме постигнали

Джанлоренцо Бленджини Снимка: FIVB

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини коментира успешния старт на световното първенство с 3:0 над Германия.

"Хубава победа, хубав резултат, но това е само първи мач. И четирите отбора в групата (Словения и Чили са другите) ще играят всеки мач като финал. Трябва да останем концентрирани и да играем за успех във всеки един момент.

Лесно се работи с млади волейболисти, защото при тях има много голямо желание да се развиват и да вървят напред. Попиват всичко и се справят. Но не сме постигнали още нищо. Нека някои победи в Лигата на нациите не ни заблуждават, защото ни предстои още много работа", предупреди Бленджини.

Джанлоренцо Бленджини Снимка: FIVB

