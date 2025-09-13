ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Алекс Николов: Щастливи сме да израстваме заедно

Алекс Николов в атака срещу Германия. Снимка: FIVB

Топреализаторът за победата с 3:0 над Германия в първия мач от световното по волейбол Алекс Николов (27 точки) коментира перфектния старт в Манила:

"Няма какво повече да кажем и да направим - победа с 3:0 гейма в началото на груповата фаза, е страхотно. Много сме щастливи! Но турнирът едва сега започва и ние трябва да останем фокусирани. Само след два дни играем срещу много силния отбор на Словения.

Работим постоянно за колективната игра. Постоянно сме заедно, щастливи сме да бъдем заедно като отбор и да извървим този процес на израстване заедно.

"Много благодаря за подкрепата. Днес успяхме, дано успеем и срещу Словения. Благодаря ви много", се обърна Алекс Николов на български към феновете.

