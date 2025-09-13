ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Финландия изравни за купа "Дейвис", рекорд и загуба за Иван Иванов

Иван Иванов стана най-младият български тенисист с мач поединично за купа "Дейвис". Снимка: Startphoto

България и Финландия си поделиха победи в първия ден за купа "Дейвис".

Шампионът от "Уимбълдън" и US Open при юношите Иван Иванов стана най-младият ни тенисист, който играе мач поединично в световното отборно. 16-годишният варненец обаче усети каква е разликата с мъжкия спорт и загуби 2:6, 2:6 от Емил Русувуори. Скандинавецът е бивш №37 в ранглистата, но изпадна извън първите 600, защото "прегоря" и известно време изобщо не бе поглеждал ракета. 

В първия мач дебютантът Александър Василев се наложи 6:3, 7:5 над Ото Виртанен. 

В неделя срещата от Световна група I на отборното в Пловдив продължава с двойки. Заявени са Александър Донски и Пьотър Нестеров срещу №7 в света и носител на титли от "Големият шлем" Хари Хелиовара и Еро Васа. Възможни са обаче промени. После по програма са другите два мача на сингъл. 

