Треньорът на "Левски": Не знам дали ние ще се борим за титлата с „Лудогорец"

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че очаква много труден мач срещу „Локо" (Сф). Тимът дели първото място с „Лудогорец" в момента с еднакъв брой точки, но той сподели, че играчите му все още не са постигнали нищо, а първенството едва е започнало.

„Тези периоди са по-различни, защото не разполагаш с всичките си футболисти. Имахме 9 национали. С останалите, които бяха на разположение, използвахме времето за възстановяване, почивка, но и тренировки. Първата седмица бе доста позитивна, поработихме с играчите, които бяха на разположение. Тази седмица постепенно се присъединяваха към нас играчите от различните национални гарнитури. Още от първия ден свършихме добра работа. Разбира се, всеки един от националите е отделен случай. Всеки е имал различна динамика – някой е спечелил, друг е загубил, един е играл повече минути, друг не е играл. Именно затова подходът към всеки един играч е индивидуален. Мисля, че в края на тази седмица се намираме в добра кондиция от моя гледна точка", започна Веласкес.

„Добра или лоша е ситуацията за пауза никой не знае. Това, което ни предоставя реалността, се възползваме по най-добрия начин и гледаме напред. На мен лично ми харесва да съм постоянно в игрови ритъм, но е важно за играчите да има моменти за почивка, да се изключат и да могат да починат. Контузени нямаме към този момент. Истина е, че не всички са в еднаква кондиция. Например Карлос Охене се връща след контузия и връщането му към групата става по един начин. Акрам, който се присъедини след период, в който не е имал официални мачове, няма как да е в оптималната си кондиция. Има отделни играчи със специфики в кондиционното си състояние. Някои от националите играха в неделя, други в средата на седмицата. Имаме обаче 22 полеви играчи и 3-ма вратари. Ще изберем най-подходящите играчи за групата и стартовия състав", продължи треньорът.

„Публично никога не бих взел отношение към това какво ми липсва и какво не. Моята работа е да извадя най-доброто от това, което имам. Много съм доволен от начина, по който се представят всички играчи. Оттук-насетне моята отговорност е да извадя най-доброто от това, с което разполагам", коментира затворилия трансферен прозорец у нас Веласкес.

Той обърна внимание и на утрешния съперник „Локо"( Сф). „Познаваме съперника, защото това е наше задължение. Солиден, прагматичен отбор притежават. Отбор, който стъпва здраво в защита. Не е лесно в завършващата фаза да ги затрудниш, защото се бранят с доста хора. Отбор, който това, което прави, го прави добре. Солидни в защита, преливат бързо в нападение, атакуват от втора позиция. Имат ясни идеи за играта и са изградили здрав отбор. Ние трябва да изиграем добре мача, да бъдем умни, да се възползваме от пространствата и да видим къде ще са нашите преимущества и да ги затрудним", каза треньорът.

„Аз съм изключително доволен от Светльо Вуцов, както и от Мартин и Оги. Доверявам му се напълно. Сигурен вратар, който идеално пасва на нашия начин на игра. Прекрасен човек е, отличен работник. В колективен спорт като футбола когато се говори за грешки, или бъркат всички, или се справят добре всички. Не мисля, че може да се говори за негови грешки, не може да се фокусираме върху даден играч, когато не върви нещо, както е било в националния отбор. За нас е късмет да имаме такъв вратар като него, горд съм с това, че го имам в състава си. Имам му пълно доверие и нямам какво повече да кажа", продължи Веласкес.

„Макун е професионалист. Той може да има момент на разочарование, че не стигна до Световното първенство. Професионалният футболист трябва да притежава силата да преодолява загубите. Всеки един трябва да е готов да приема професионално и загубите, и победите, и всички тези неща. Оттук-насетне може да е почувствал нещо в първия момент, но вече е изцяло фокусиран върху това, което се случва в „Левски". Гледах и двата мача на Венецуела. Поговорихме си за футбол въз основа на това, което съм видял. Исках да му вдъхна увереност и това беше. Но това е футболът независимо дали побеждаваш или не. Трябва да се адаптираш и да продължаваш напред и нагоре", сподели испанският треньор.

„Не знам дали ние ще се борим за титлата с „Лудогорец". Едва започна първенството. Мога да говоря за нашия отбор. Ако мислим, че сме направили нещо дотук, жестоко сме се объркали. Трябва да се подобряваме всеки ден, малко по малко, да участваме в първенството мач за мач и ден за ден. Постоянно трябва да се подобряваме на колективно и индивидуално ниво. Вследствие на всичко това е и класирането. Най-важното е къде ще сме в края на сезона", завърши Веласкес.