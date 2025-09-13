Филип Кръстев дебютира в Англия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Филип Кръстев направи дебют в Англия. Офанзивният халф започна титуляр за новия си отбор "Оксфорд" в Чемпиъншип (II ниво на футбола на Острова) при домакинското равенство 2:2 срещу "Лестър" в 5-ия кръг.

Преотстъпеният от белгийския "Ломел" Кръстев остана на терена до 72-ата минута, когато отстъпи мястото си на Ник Прелец.

Юношата на "Славия" беше особено активен в атака, като създаде няколко добри възможности, но пропуснати от Брайън де Кеесмекер в 50-ата и от Пшемислав Плакета в 56-ата минути. Преди почивката пък си спечели фаул и опита да вкара директно, но прати топката в стената.

"Оксфорд" откри резултата в 9-ата минута чрез Уил Ланкшиър, но само след четири минути Джордан Айю изравни за гостите. Арън Рамзи от "Лестър" беше отстранен от игра с директен червен картон в 24-ата минута, като домакините се възползваха и поведоха отново в резултата минута преди края на първата част. Бубакари Сумаре си вкара автогол след удар с глава на Бен Дейвис.

Но макар и с човек по-малко "лисиците" изравниха за 2:2 през втората част, когато в 55-ата минута Рикардо Перейра вкара след точен пас на Абдул Фатаву.

След тази точка "Оксфорд" е на 22-о място (от 24 отбора) с 2 точки, докато "Лестър" е на 3-о място с 10.