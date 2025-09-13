"Оставка" кънти на "Васил Левски" за Душан Керкез след първата победа на ЦСКА

Последната резерва на ЦСКА Петко Панайотов донесе първата победа на "червените" в първенството. В добавеното време той вкара феноменален пряк свободен удар за 2:1 над "Септември". След това в 8-ата минута на добавеното време се разписа и Мохамед Брахими, след като той бе изведен сам и промуши топката през краката на Янко Георгиев. Но това не успокои феновете на ЦСКА, които отреагираха на попадението на Панайотов с "Оставка!", а след това започнаха да скандират името на младока. След това отново се съсредоточиха да искат напускането на Душан Керкез.

За втори пореден мач ЦСКА получи гол подарък, като Лумбард Делова вкара от над 60 метра в 10-ата минута. Топката бе на линията на централния кръг, който е с радиус 9,15 метра, а половината игрище на "Васил Левски" е 52,5 метра.

Но това бе и всичко за играта на ЦСКА. Магическия гол изтри тотално всякаква идея на "червените" и тимът влезе отново в ритъма от мачовете без успех. В 30-ата минута имаше и късмет, че Валентин Железов забеляза нарушение в центъра срещу Адриан Лапеня на Бертран Фурие, след което последва успешна контра на "Септември" и попадението на Фурие след пас на Галин Иванов бе отменено от главния рефер Мартин Марков. През втората част Фурие пропусна да изравни и от чиста позиция, като би край вратата. Но нищо не спря Фурие в 83-ата минута, когато за пореден път цялата защита на Керкез се разпадна и той пое отбитата от гредата топка и я прати в мрежата на Лапоухов.

Едва след изравняването "червените" решиха да играят малко по-бързо и така се стигна и до прекия свободен удар.

Душан Керкез отново се върна към защита с четирима, като направи и две основни промени в състава си. На вратата се появи Фьодор Лапоухов, а за първи път през сезона на пейката седна и Йоанис Питас за сметка на Леандро Годой.