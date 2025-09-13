ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Италия е черно-бяла! "Ювентус" победи "Интер" в дербито на страната

Ювентус постигна впечатляваща победа с 4:3 над Интер (Милано) в "Дерби д'Италия". СНИМКА: РОЙТЕРС

Ювентус постигна впечатляваща победа с 4:3 над Интер (Милано) в "Дерби д'Италия" и продължава да води в класирането на Серия А с пълен актив – 9 точки от три мача. 

Домакините водеха с 2:1 до почивката. Четвърт час преди края обаче Интер вече водеше с 3:2. Но удар в 1-ата минута на добавеното време на мача на черногорския суперталант Василие Аджич осигури успеха на Старата госпожа.

Супервълнуващата среща включваше още голове на двамата братя Тюрам. Най-напред Маркюс изведе Интер за 2:3 в 76-ата минута след подаване на Федерико Димарко, а 6 по-късно Хефрен Тюрам изравни за 3:3 след комбинация с Кенан Йълдъз, а бащата Лилиан Турам беше на трибуните. За да дойдат последните минути, когато Аджич – влязъл в 73-ата минута на мястото на Теун Коопмайнерс, сложи точка на спора.

