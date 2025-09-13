В първия мач след 7 г. "Байерн" разби 5:0 "Хамбургер"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В първото издание от 7 години на един от класическите за Бундеслигата мачове шампионът на Германия "Байерн" разби 5:0 изпадналия през 2018-а за първи път от немския елит "Хамбургер" в Мюнхен.

Серж Гнабри откри резултата за баварците още в третата минута, а шест по-късно Александър Павлович направи 2:0 след асистенция на Хари Кейн.

Капитанът на националния тим на Англия доведе до класически вариант на преднината на домакините в 26-ата минута след точно изпълнена дузпа. В 29-ата минута Луис Диас вкара за 4:0.

Кейн отбеляза още един гол след почивката за крайното 5:0. Наставникът на "Байерн" Венсан Компания е бивш играч на "Хамбургер".

"Байерн" е на първо място в класирането с пълен актив от 9 т. "Хамбургер" е на предпоследен (17-и) с една точка.