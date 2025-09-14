Рами Киуан втори в света на бокс

Рами Киуан е световен вицешампион

Рами Киуан е вицешампион на планетата по бокс. След като преди малко повече от година той ликува с европейско злато, сега националът ни отново показа, че е сред най-впечатляващите боксьори в категория до 75 килограма. 25-годишният българин записа още един силен двубой на сметката си, но този път това не бе достатъчно срещу друг много класен боксьор в категорията – представителя на Узбекистан Фазлидин Еркинбоев.

Двамата изиграха страхотен мач, с който заслужиха аплодисментите на хората по трибуните в Ливърпул от Узбекистан. Рами влезе в срещата донякъде пренавит от огромното желание за победа. Това даде възможност на съперника му да вземе превес в първия рунд, който за съжаление националът ни не съумя да заличи във втората част. Това го накара и да рискува повече в третия рунд, но в крайна сметка победата отиде в посока на Еркинбоев след 5:0 съдийски гласа.

Това бе 20-ти финал с българско участие на Световни първенства по бокс и 11-то сребърно отличие. С това представяне България завърши изключително успешния за страната ни турнир в Ливърпул. Той бе гарниран и от бронзовия медал на 21-годишния Радослав Росенов в категория до 60 килограма. Дебютантите Уилиам Чолов (80 кг) и Семион Болдирев (85 кг) останаха в подножието на отличията, нареждайки се на пето място.