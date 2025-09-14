Нови загуби на Стефанова и Салимова в Самарканд

Българите на Големия турнир по шахмат на ФИДЕ в Самарканд (Узбекистан) днес останаха без победи. При мъжете или в оупън-турнира Иван Чепаринов завърши реми, докато при дамите Антоанета Стефанова и Нургюл Салимова претърпяха поражения.

Чепаринов приключи наравно с индиеца Нараян Сунилдут Лина на 31-ия ход. С черните фигури българският гросмайстор взе инициативата слред 20-ия ход, но не успя да го материализира и двамата бързо се съгласиха на реми.

Така Чепаринов преди последните два кръга има 4.5 точки и слезе от 44-о на 48-о място при мъжете, като пред него с по-добри допълнителни показатели е Абиманю Пураник (Индия). Нараян Сунилдут Лина е със същите 4.5 точки и е по-надолу по допълнителен рейтинг. Начело в класирането с по 6.5 точки са Матиас Блубаум (Германия), Алиреза Фирузия (Франция), Аниш Гири (Нидерландия) и Винсент Каймер (Геpмания).

Антоанета Стефанова отстъпи на американската гросмайсторка от украински произход Ирина Круш. Стефанова, с черните фигури, се предаде на 41-ия ход, когато Круш остана с топ повече и атака с дамата. Опитната Стефанова е на 17-о място с 5 точки и утре с белите фигури ще играе с Харика Дронавали (Индия).

Нургюл Салимова претърпя ново поражение, този път с черните фигури от представителката на домакините Умида Омонова. Салимова отстъпи на 55-ия ход, след като не успя да се предпази от атака с топ на противничката си и с 3.5 точки и е на 42-о място след 34-ото вчера. Начело при жените е Катерина Лагно от Русия със 7 точки.