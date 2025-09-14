ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Георги Иванов-Гонзо и кметът откриват стадион за милион в Бургас утре

Велизар Маджаров

11700
Георги Иванов-Гонзо Снимка: Startphoto.bg

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо и кметът на Бургас Димитър Николов ще открият реновиран стадион в квартал “Ветрен” в понеделник. Двете институции са партньори.

Инвестицията за обновяване на терена е за над 1 млн. лева. Направена е по програма “Хеттрик” на УЕФА. Игрището е с изкуствена тревна настилка от най-висок клас. Внесена е от Нидерландия.

Разполага с всички необходими сертификати от УЕФА. Размерите на футболния терен са 90 на 60 метра.

Спортният комплекс, който е едва на 15 километра от центъра на Бургас, ще разполага и с електрическо осветление.

Така ще се увеличи за използването му по-дълго в денонощието за тренировки на множеството  детско-юношески школи от Бургас. Допълнителна екстра е, че в съседство са Минералните бани.

Спортното съоръжение ще предостави модерни условия за детско-юношески футбол и масов спорт.

Обновени са и съблекалните за отборите домакини и гости, съдийската стая.

На откриването в понеделник от 11 часа ще присъстват и множество футболни легенди от Бургас, начело  с Димитър Димитров - Херо, Златко Янков, Милен Георгиев, Любомир Шейтанов, Диян Петков. Две детски формации ще изиграят демонстративен мач.

Георги Иванов-Гонзо

