Самоков приема европейско по борба догодина

Самоков ще бъде домакин на голям шампионат по борба за втора поредна година. Градът получи доверието на Международната федерация и ще организира Европейското първенство за момчета и момичета до 15 и за кадети и кадетки до 17 години през 2026-а, съобщават от БФ Борба.

Схватките за първата възраст са от 11 до 17 май, а за втората - от 20 до 24 май.

През месец август Самоков за първи път посрещна Световен шампионат по борба, което беше за юноши до 20 години.

Тогава от Международната федерация дадоха отлична оценка за организацията, която стана за по-малко от два месеца, след като шампионатът беше преместен от София в Самоков. Състезатели, треньори и гости също оцениха високо удобствата и близостта на града на курорта Боровец, където бяха настанени.

Европейското първенство до 23 години пък бе дадено на Зренянин (Сърбия) и ще бъде от 9 до 15 март, а до 20 години на Скопие (Република Северна Македония) от 6 до 12 юли.

Международната федерация определи домакинствата и на световните първенства при подрастващите.

Световни първенства: До 17 години - Баку (Азербайджан) от 27 юли до 2 август, До 20 години - Манама (Бахрейн) от 17 до 23 август и До 23 години - Лас Вегас (САЩ) от 12 до 18 октомври.

Европейският шампионат за мъже и жени догодина ще бъде в Тирана (Албания) от 20 до 26 април. Албанската столица ще посрещне и рейтингов турнир от 25 февруари до 1 март.

Световното първенство ще бъде обявено допълнително след заседание на Международната федерация в сряда. Кандидати за домакинство са Бахрейн и Словакия.