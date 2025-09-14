ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

ЦСКА 1948 представи бивш национал на Германия

Новото попълнение на ЦСКА 1948 Андре Хофман премина успешно всички медицински изследвания, съобщиха от клуба.

190-сантиметровият централен защитник пристига в редиците на състава от Бистрица със сериозен опит зад гърба си в отбори като "Дуисбург" и "Хановер", а през последните девет сезона е водеща фигура в състава на "Фортуна" (Дюселдорф). Хофман е неизменна част и от всички гарнитури на националния отбор на Германия от U16 до U21.

Той има опит в близо 300 мача в елитните нива на германския футбол и се очаква има ключова роля в представянето на тима воден от Иван Стоянов.

