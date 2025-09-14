ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Българка ще е комисар на финала на европейското

Българката Елеонора Рангелова отново получи признание от ФИБА. Българката беше избрана за комисар на финала на Евробаскет 2025 за мъже, което се провежда в Латвия, Полша, Кипър и Финландия.

За златото ще спорят тимовете на Турция и Германия тази вечер от 21,00 часа българско време. Тя вече беше комисар на част от срещите, включително и на тези от елиминационната фаза, съобщават родната федерация по баскетбол.

Българката има богат опит като технически делегат на големи форуми. Тя участва като такъв на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Трудът на Рангелова беше високо оценен и преди две години, когато беше избрана за комисар на финала между Германия и Сърбия на световното първенство в Япония, Индонезия и Филипините. По този начин тя се превърна в първата жена, на която ФИБА гласува подобна отговорност.

България имаше и още двама представители на европейското първенство в лицето на Мартин Хорозов и Венцислав Великов, които бяха рефери на част от мачовете.

