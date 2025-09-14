Бъдещият селекционер на България: За мен ще е чест да водя отбора

За мен би било чест, голямо предизвикателство и стъпка нагоре, да поема националния отбор. Към момента няма нищо по темата.

Това каза фаворит номер 1 за поста на национален селекционер Александър Димитров. Треньорът в момента е начело на младежите ни, но след като Илиан Илиев напусна, на 99% младият спец ще поеме представителния ни тим.

"Силно казано да съм имал разговори по темата с БФC. Имало е неформални разговори. Предполагам, че тази седмица ще има разговори, защото времето ни притиска. Националният отбор е на нас, българите. Трябва да обединява нацията. Няма как да стане с магическа пръчка. Трябва да е ясна финалната цел, която се гони. Когато не се изпълни, ставаш и си тръгваш. Да бъдеше селекционер на националния отбор е признание за работата, която си свършил", каза пред БНТ Димитров.