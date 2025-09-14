Пети мач ще реши драмата с Финландия за купа "Дейвис"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пети мач ще реши крайния победител в двубоя България - Финландия за купа "Дейвис", световно отборно по тенис за мъже.

Резултатът в Пловдив е 2:2. Националите поведоха, след като Александър Донски и Пьотър Нестеров се наложиха 6:4, 1:6, 7:6 (7:1) над Хари Хелиовара (№7 в света на двойки с титли от "Големият шлем") и Ото Виртанен.

След това обаче Еро Васа спечели 6:2, 6:2 срещу Янаки Милев. Така в последния сингъл играят дебютантът Александър Василев и бившият №37 в ранглистата Емил Русувуори.

Отборът победител ще участва в квалификациите за най-горната дивизия на купа "Дейвис".