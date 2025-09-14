Боксьорката Анджела Карини: Онлайн атаките след мача с Имане Халиф разрушиха кариерата ми

Италианската боксьорка Анджела Карини сподели, че онлайн атаките след мача ѝ срещу Имане Халиф на Олимпийските игри в Париж миналата година са „разрушили кариерата ѝ".

Карини сензационно се отказа само 46 секунди след началото на двубоя с алжирката Халиф, като обясни по-късно, че взела това изключително рядко решение заради силната болка от първите удари на съперничката си.

В петък 26-годишната боксьорка публикува видео в Инстаграм със скрийншотове от съобщенията, които е получила — някои я умоляват да не ходи повече на Олимпиада, други я наричат „страхливка" и „срам за Италия". С глас зад кадър тя разказва:

„Замисляли ли сте се колко трудно ми беше да понеса тези думи? Какво трябваше да преживея ден след ден? Как се наложи да мълча и да пазя здравето си от една глупава социална мрежа, от хора, които говорят, без да мислят? За тях това е просто изречение, просто дума, просто забава, просто желание да следват тълпата."

Халиф в крайна сметка спечели олимпийско злато, заедно с тайванката Лин Ю-тинг. Двете получиха право да участват от МОК, въпреки че година по-рано Международната боксова асоциация (IBA), контролирана от Русия, ги беше дисквалифицирала заради „неспецифицирани" тестове за допустимост.

Решението на МОК предизвика ожесточени дебати — включително коментари от Доналд Тръмп и италианската премиерка Джорджа Мелони.

„За мнозина е лесно да забравят миналото, но за мен не беше така. Това минало беляза живота ми, остави рани, които лекувам ден след ден, но които кървят и болят. То промени и разруши кариерата ми, градена с жертви, упоритост и страст. Кариера, омаловажена и подигравана от онези, които предпочетоха за момент да се посмеят", сподели Карини.

През 2019 г. тя спечели сребро от световното и европейското първенство, а в Токио 2021 отпадна още в първия си мач. След Париж тя се затвори в себе си и със семейството си, „опитвайки се да се събере парче по парче", пише "Дейли мейл".

През декември обаче се завърна в ринга — спечели осмата си титла на Италия и злато на Световната купа в Полша. „Оставих разочарованието настрана, върнах се на ринга и отново доказах, че съм шампионка. Да се кача отново там беше огромно предизвикателство."

В края на посланието си Карини призова хората да се замислят: „Думите ми няма да променят света, няма да направят хората по-добри. Но поне приканвам всички да помислят... Една дума, един жест, една команда може да нарани и разруши човек."