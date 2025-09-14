Валентина Георгиева четвърта на прескок на световната купа в Париж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева зае четвърто място на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика в Париж.

Българката получи оценка от 13,816 точки, но не получи бонус от 2 десети по новите правила за втория прескок, който тя подготвя за световното в Джакарта в края на месец октомври.

Георгиева се нареди пред олимпийската и световна шампионка Ангелина Мелникова (Русия), която се състезава с неутрален статут. Тя остана пета с 13,533.

Шампионка на прескок стана британката Мартин Абигейл с 14.016 точки.