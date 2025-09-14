Национал с дебютен гол в белгийския елит

Националът Росен Божинов вкара първото си попадение по терените на Белгия, но неговият тим "Роял Антверп" отстъпи с 1:2 на свой терен на "Гент" в среща от 7-ия кръг.

Бранителят, който дебютира за първия ни тим през миналата седмица срещу Испания, откри резултата в 36-ата минута с глава, след като засече центриране на Даам Фулон на задна греда.

След 7 кръга, във всички от които Божинов е бил на терена, "Антверп" заема 6-о място с 9 точки, докато "Гент" е с 8 на 8-ото място и мач по-малко. На върха е "Юнион" (Сеун Жилоаз), който има 17 точки от 7 срещи.

20-годишният централен бранител, който има 2 мача вече и за мъжкия национален отбор на България, пристигна в белгийското първенство през януари 2024-а година от ЦСКА 1948. До момента има 15 мача за първия тим на "Антверп" и 6 за втория в трета лига на страната.