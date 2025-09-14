ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Спринтьори от Ямайка и САЩ са новите световни шампиони на 100 метра

Облик Севил от Ямайка спечели световната титла на 100 метра в Токио. Снимка: Ройтерс

Облик Севил от Ямайка е новият шампион в спринта на 100 метра на световното по лека атлетика в Токио.

Той завърши дистанцията с личен рекорд - 9,77 секунди. Севил имаше по-лош старт, но изпревари сънародника си Кишан Томпсън, който бе лидер в по-голяма част от бягането, но отстъпи в края и финишира за 9,82 секунди. Томпсън остана със сребро и на олимпиадата. Шампионът от Париж Ноа Лайлс от САЩ остана на трето място с 9,89 секунди.

При жените кралица в спринта стана Мелиса Джеферсън-Уудън, която спечели първата си световна титла с резултат 10,61 секунди. 24-годишната американка, която остана трета в Париж, изпревари Тина Клейтън от Ямайка (10,76 секунди) и олимпийската шампионка от Сейнт Лусия Жулиен Алфред (10,84).

Облик Севил от Ямайка спечели световната титла на 100 метра в Токио. Снимка: Ройтерс

