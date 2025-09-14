Историческо! България ще се бори за място в елита на световния тенис

Александър Василев е на 18-години и за първи път получи възможността да играе в националния отбор по тенис за мъже.

Това явно не смути финалиста от US Open и №2 в света при юношите, който донесе изключително важна победа на България. В началото на следващия сезон нашите ще участват в квалификациите за влизане в най-горната дивизия, в елита на купа "Дейвис", световно отборно по тенис за мъже.

В плейофа от Световна група I България измъкна 3:2 срещу Финландия. Отборът ни поведе 2:1, като при двойките Александър Донски и Пьотър Нестеров измъкната 6:4, 1:6, 7:6 (7:1) с Хари Хелиовара (№7 в света и носител на титли от "Големият шлем") и Ото Виртанен. Ентусиазмът ни бе охладен след 6:2, 6:2 на Еро Васа с Янаки Милев.

Така при 2:2 тежката задача се падна на Василев. Братовчедът на Григор Димитров не се трогна, че срещу него на корта бе бившият №37 в света Емил Русувуори. Вярно, сега извън първите 600 заради лични драми и период извън тениса, но много сериозен играч. Василев показа характер и се наложи 7:6 (7:5), 6:4.

В първия ден Александър победи 6:3, 7:5 Виртанен. 16-годишният шампион от "Уимбълдън" и №1 в света при юношите Иван Иванов стана най-младият, играл за националния при мъжете в "Дейвис", обаче отстъпи 2:6, 2:6 на Русувуори.

Първият ни съперник в квалификациите ще бъде определен след жребий.