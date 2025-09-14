Занулиха борците ни на световното в Загреб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националите по борба бяха занулени на световното първенство в Загреб (Хър).

При 74-килограмовите на свободния стил Рамазан Рамазанов се наложи над канадеца Адам Томсън с 11:0, но след това не успя срещу американеца Дейвид Кар, втори на рейтинговия турнир в Загреб, като отстъпи с 0:10.

В категория до 92 кг Ахмез Батаев също стартира с успех – 6:0 срещу Ярослау Ядкуски (Беларус). На осминафиналите националът бе спрян от иранеца Амирхоеин Фирузпур, трикратен шампион на Азия.

Съперниците им обаче не стигнаха финалите и съответно нашите борците не продължават на репешаж.

От шампионата отпадна и Ивайло Тисов, който на старта загуби от шампиона на Япония Рин Сакамото – 8:18 в категория до 57 кг.



Репешажите не успя да преодолее Михаил Георгиев след 2:5 срещу Василе Дякон (Молдова), който стигна до битка за бронза срещу миналогодишния световен шампион Нуркоца Кайпанов (Казахстан) в кат. до 70 кг.

Утре България ще има един представител – Ахмед Магамаев, чийто първи съперник ще е Раду Лефтер (Молдова) в категория до 97 кг.

Срещите започнат от 11,30 часа.