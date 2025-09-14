ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Александър Василев: Спечелихме с подкрепата на всички българи

Александър Василев Снимка: Startphoto

Абсолютният дебютант в отбора по тенис на България за купа "Дейвис" Александър Василев, който донесе големия успех срещу Финландия с победата си срещу бившия номер 37 в света Емил Руусувуори, не скри удовлетворението си от постигнатото.

"Изключително доволен съм от моя дебют. Тази победа не се дължи само на мен, а и на целия отбор и на цялата публика. С подкрепата на всички българи тук на корта успяхме да спечелим този мач. Всяко момче от тима, което се бори здраво, допринесе за победата", коментира веднага след мача Василев.

"Мечтите са доста големи, но вървя стъпка по стъпка, не искам да прибързвам. Сега ми е важно възстановяването и почивката", допълни финалистът от US Open и №2 в света при юношите и отговори на въпроса какво ще му донесе подобен успех.

"Доста самочувствие. Той е един много добър играч. Направи страхотни постижение преди да влезе в тази криза и показва, че е на високо ниво. Аз влязох с нагласата да донеса победата за България и много се радвам, че успях да го направя. Не мисля, че съм напълно готов за мъжкия тенис, но това е голяма крачка, която направих през миналата седмица и през тази. Всичко, което успях да направя, е психически. Подготвих се и успях да остана стабилен, за да се насладя на момента. Постигнахме този успех, защото бяхме заедно и се подкрепяхме. Беше магически момент за България", каза още Василев, цитиран от БТА.

Александър Василев Снимка: Startphoto

