Отборите на националите Нюрнбергер и Петков станаха съседи в Германия

Националите Фабиан Нюрнбергер и Лукас Петков станаха съседи в класирането на Втора бундеслига в Германия.

"Дармщат" на първия обърна 2:1 у дома "Айнтрахт" (Брауншвайг) и се изкачи 4-и с 10 точки.

В ролята на Нюрнбергер нямаше такива проблеми, каквито му създаде испанският вундеркинд Ламин Ямал в София, и се представи на ниво, като бе сменен тактически в продължението на двубоя.

"Елверсберг" на Петков направи 2:2 у дома с "Динамо" (Дрезден) и е 5-и също с 10 точки.

Лукас бе на терена до 76-ата мин.