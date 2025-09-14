ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21293747 www.24chasa.bg

Отборите на националите Нюрнбергер и Петков станаха съседи в Германия

928
Фабиан Нюрнбергер (с №15) и колегите му празнуват успеха. Снимка: "Дармщат"

Националите Фабиан Нюрнбергер и Лукас Петков станаха съседи в класирането на Втора бундеслига в Германия.

"Дармщат" на първия обърна 2:1 у дома "Айнтрахт" (Брауншвайг) и се изкачи 4-и с 10 точки.

В ролята на Нюрнбергер нямаше такива проблеми, каквито му създаде испанският вундеркинд Ламин Ямал в София, и се представи на ниво, като бе сменен тактически в продължението на двубоя.

"Елверсберг" на Петков направи 2:2 у дома с "Динамо" (Дрезден) и е 5-и също с 10 точки.

Лукас бе на терена до 76-ата мин.

Фабиан Нюрнбергер (с №15) и колегите му празнуват успеха. Снимка: "Дармщат"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища