ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кьопоолу

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21293774 www.24chasa.bg

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се отказахме

3108
Валентин Димов Снимка: БФТ

Капитанът на България за купа "Дейвис" Валентин Димов бе изключително доволен от победата 3:2 над Финландия, който дава възможност на националите по тенис да се борят за влизане в елитната група световното отборно. 

"Безкрайно щастлив съм, че успяхме да постигнем тази победа. В даден момент може би изглеждаше почти невъзможно, но в нито един момент отборът не помисли, че не можем да го направим. Горд съм, че с тези млади момчета постигнахме най-големия успех в историята на българския тенис", заяви Димов.

"Седмицата беше тежка. В момента не мислим за следващите мачове, а искаме да се насладим на победата. Постигнахме нещо историческо. Има много неща, които остават зад кулисите. Взехме логични решения, които ни донесоха успеха. Щастлив съм за пътя, по който вървим. Трябва да продължим да работим и да побеждаваме. Всеки се раздава затова да постигаме тези успехи", каза още капитанът на България.

Валентин Димов Снимка: БФТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища